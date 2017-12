Pão de Açúcar quer abrir 55 novas lojas este ano O Grupo Pão de Açúcar pretende abrir 55 novas lojas este ano. Serão 30 unidades com a bandeira Barateiro no Estado de São Paulo, dez do Eletro, dez do Pão de Açúcar - metade em São Paulo e outra metade fora do Estado - e cinco lojas Extra - duas no Estado de São Paulo e três em outros Estados. Com isso, nas contas do diretor-executivo do Extra, Luiz Fazzio, serão criados cerca de 4,6 mil postos de trabalho.