Pão de Açúcar será correspondente bancário do BB O Banco do Brasil (BB) e a rede de supermercados Pão de Açúcar assinam quarta-feira, 22, o contrato para a ampliação da Rede Complementar de Atendimento - o Correspondente Bancário. Com essa parceria, os correntistas do BB poderão pagar contas, títulos e boletos em qualquer supermercado da rede no País, que composta pelo Pão de Açúcar, Eletro e Extra. Ainda faltam ajustes técnicos para que os caixas dos supermercados possam receber os pagamentos do banco. Segundo o banco, amanhã será anunciada a data em que o serviço começará a funcionar.