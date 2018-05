Pão de Açúcar tem queda no lucro, mas ViaVarejo surpreende

SÃO PAULO - Com impacto de despesas operacionais extras, o lucro líquido do Grupo Pão de Açúcar caiu quase 69%, para R$ 77 milhões, no segundo trimestre, mas o resultado trouxe números fortes da área de eletrodomésticos da empresa e crescimento das vendas consolidadas.

Resultante da fusão entre Casas Bahia e Ponto Frio, a área de eletrodomésticos ViaVarejo viu o lucro subir 19 vezes sobre um ano antes, alcançando R$ 95 milhões entre abril e junho, com uma performance classificada de "surpreendentemente positiva de cima a baixo" pelos analistas do BTG Pactual, em relatório divulgado nesta manhã.

A divisão de eletrodomésticos e móveis do grupo foi a grande responsável por fazer a última linha do balanço do grupo vir no azul no segundo trimestre: sozinha, a unidade GPA Alimentar, que engloba as bandeiras Pão de Açúcar, Extra e Assaí, teve prejuízo de R$ 18 milhões, majoritariamente impactado por despesas operacionais extraordinárias. Um ano antes, a unidade havia tido lucro de R$ 142 milhões, excluindo ativos imobiliários.

A geração de caixa do grupo medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 958 milhões, alta de 20,6% sobre igual período de 2012. O número desconsidera as despesas extraordinárias do período.

O lucro líquido ajustado do grupo, por sua vez, cresceu 36% mais alto, chegando a R$ 327 milhões.

Analistas consultados pela Reuters estimavam em média Ebitda de R$ 812 milhões.

A companhia destacou no balanço que a linha "outras despesas operacionais" somou R$ 350 milhões entre abril e junho, com o provisionamento de riscos tributários de R$ 163 milhões, e o impacto de R$ 67 milhões com trabalhos de consultores externos contratados para analisar os lançamentos contábeis relacionados à associação entre Pontofrio e Casas Bahia. Um ano antes o resultado desta linha havia sido praticamente nulo.

Gastos com reestruturação e resultado com ativo imobilizado (R$ 51 milhões), e provisões relacionadas a riscos trabalhistas e outros (R$ 69 milhões) também ajudaram a corroer os ganhos da empresa.

Desconsiderando esse impacto das despesas extraordinárias, analistas consideraram os números operacionais como positivos. "Os resultados foram sólidos e impulso positivo parece ter vindo para ficar", disse o BTG Pactual.

"O maior gatilho para o crescimento do lucro deve ser a queda nas despesas gerais e administrativas na divisão de bens duráveis. Nós acreditamos, portanto, que as ações continuarão a ter um desempenho acima da média do mercado no curto e médio prazo", acrescentou o BTG.

No trimestre, as vendas líquidas fechadas nas mesmas lojas subiram 7,3%, beneficiadas, segundo a empresa, pela aceleração no crescimento da ViaVarejo.

No consolidado, o avanço da receita líquida foi de 11,2%, para R$ 13,38 bilhões.