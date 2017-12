Pão de Açúcar vai encarar a crise

A crise econômica será abordada diretamente na nova campanha do Grupo Pão de Açúcar. Depois de detectar, em uma pesquisa, que mais de 70% dos brasileiros não acreditam que o setor privado vá fazer esforço efetivo para recuperar a confiança na economia, a empresa diz ter percebido que chegou a hora de agir. Com a consultoria do instituto Data Popular, a empresa vai lançar hoje o movimento "Vamo Junto", em que o grupo, controlado pela multinacional francesa Casino, promete fazer sua parte para que o consumidor continue a ter acesso a novos produtos.

A campanha institucional é protagonizada pelos atores Taís Araújo e Lázaro Ramos (um casal na vida real) e foi criada pela agência Young & Rubicam. O grupo diz que o compromisso da empresa com o movimento será percebido em todas as bandeiras (como o supermercado Pão de Açúcar, o hipermercado Extra, a rede de eletrodomésticos Casas Bahia e o atacarejo Assai) por meio de ofertas atraentes, fruto de negociações com fornecedores.

Segundo Líbano Barroso, vice-presidente de operações do GPA, a parceria com o instituto Data Popular, dedicado a estudos sobre a classe C, foi fundamental na definição de estratégias. A empresa vai tentar direcionar as ofertas nas lojas às demandas do consumidor. A ideia, segundo Renato Meirelles, presidente do Data Popular, é ficar atento a categorias que o consumidor está disposto a consumir, com ofertas adaptadas ao perfil de cliente de cada bandeira do GPA.

Entre os produtos que hoje estão em alta no gosto do consumidor estão lavadoras de roupa (só 50% dos lares têm o eletrodoméstico no País), produtos de beleza e smartphones. "Hoje, é importante economizar em qualquer categoria, pois isso libera renda para outros tipos de gastos, seja em produtos ou lazer", diz Meirelles.