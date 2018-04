Pão francês sobe 8,45% e é o vilão do IPC O pão francês, influenciado pela alta do dólar, que afetou o trigo, foi o item que mais contribuiu para a alta do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), de 0,91% em agosto. O pão francês subiu 8,45% e contribuiu com 0,16 ponto porcentual no IPC. Os outros três itens que, em seguida, mais contribuíram para alta do IPC, índice que compões o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), são preços administrados pelo governo - plano e seguro saúde (3,73%), eletricidade residencial (1,99%) e telefone residencial (2,71%). Apesar disso, estudo do economista da Fundação Getúlio Vargas Salomão Quadros indica que a influência dos preços administrados no total do IPC está diminuindo proporcionalmente à dos preços livres. Quadros comparou as 15 maiores influências no IPC em julho e agosto e viu que a dos preços administrados em julho foi de 0,51 ponto porcentual - para um IPC de 0,90% - e em agosto baixou para 0,38 ponto porcentual - para um IPC de 0,91%. O IPA (Índice de Preços no Atacado) de 3,20% do IGP-M de agosto é o maior desde novembro de 1999, quando atingiu 3,26%. O principal motivo para a alta é a influência do dólar, seja direta como de produtos como a soja (+10,84%) e o trigo (+16,47%), seja indireta, através do repasse de custos, como no caso do grupo componentes para veículos (+2,06%). Quadros observou que há também outros fatores influenciando a alta do IPA, como a entressafra "especialmente intensa" neste ano, que levou a uma alta de 8,15% nos bovinos, que sozinhos contribuíram com 0,45 ponto porcentual no IPA. De acordo com Quadros, esta entressafra está com características especiais, que permitem a manutenção do boi gordo no pasto, o que aumenta o preço dos bovinos. Ele disse também que há casos de setores em que a falta de demanda está segurando o repasse de custos. Seria o caso, por exemplo, do grupo veículos pesados para transporte, que desacelerou de 0,70% em julho para 0,47% em agosto. Quadros comentou que em julho a alta do IPA estava concentrada em dois grupos, alimentação e matérias-primas brutas. Mas, em agosto, a alta aparece generalizada pelos diversos grupos do índice.