Pão só poderá ser vendido por peso O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) publicou no Diário Oficial da União portaria que regulamenta a comercialização do pão francês ou de sal somente por peso. A portaria entrará em vigor 120 dias após a data da publicação. Apesar de ter sido distribuído à imprensa apenas nesta sexta-feira, a regulamentação foi publicada no Diário Oficial na última quinta, dia 22 de junho. O atraso se deu por conta da "operação tartaruga" implantada pelos funcionários do órgão.