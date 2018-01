Pãozinho francês sai da promoção e sobe 20% As padarias de São Paulo já começam a retirar o pãozinho francês da promoção, por conta da alta do preço da farinha de trigo em cerca de 20%. A partir de segunda-feira, o pão de 50 gramas da panificadora Parque Antártica, zona oeste da cidade, por exemplo, volta a ser vendido por R$ 0,30, ante os atuais R$ 0,25, uma elevação de 20%. "Vamos subir o preço do pãozinho porque a farinha de trigo aumentou", diz Claudionor Ferreira Dias, gerente da padaria. A promessa do governo do Estado de São Paulo, em fevereiro, de reduzir a alíquota do ICMS da farinha e do pão de 7% para 0%, que motivou a promoção da padaria, não foi cumprida. "A medida foi anunciada, mas ainda não foi aprovada pelo Confaz", diz Frederico Maia, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação. Segundo Roland Guth, porta-voz da Abitrigo, o trigo subiu cerca de 30% nas últimas semanas, por conta da oferta menor, especialmente do produto argentino, principal fornecedor do Brasil. Com isso, os moinhos vão aumentar preços da farinha a partir de 1.º de abril.