Papais Noéis de pelúcia conquistam clientela Papais Noéis de pelúcia se transformaram em um bom negócio para comerciantes do centro de São Paulo. Pensando nisso, a loja Koraicho, na Rua Barão de Duprat, decidiu investir pesado na confecção de diversos Papais Noéis, utilizando o mesmo material. E a proposta vem dando certo. Há modelos com predominância das cores vermelha e outros com a cor branca. O Papai Noel de tamanho médio custa entre R$ 20,20 e R$ 22,50. Os grandes saem por R$ 29,90. Há até bonecos que exalam diferentes aromas, a partir de R$ 69,00. Mas nem só de bonecos vive a loja Koraicho. A menor árvore de Natal, que tem 40 centímetros de altura, custa R$ 4,30. A maior, com 5 metros, sai por R$ 1.260,00. "Geralmente são empresas que encomendam uma árvore dessa dimensão. Em setembro, muitas já começaram a fazer os pedidos", afirma Ferreira. As tradicionais guirlandas podem ser adquiridas a partir de R$ 49,90, de porte médio e com vários pingentes embutidos. Anjos cantores Na loja Matsumoto, também na Barão de Duprat, o grande atrativo são os anjinhos que cantam, custando, em média, R$ 122,00. "Eles já fizeram sucesso no Natal passado e parece que vão ter o mesmo desempenho este ano", afirma o gerente Roberto Eustáquio, considerando que o volume geral de vendas deve atingir o mesmo patamar do ano passado.