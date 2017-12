Papéis da CEG dispararam na Bovespa ontem As ações da companhia Ceg disparam durante o pregão de ontem na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), dando continuidade ao movimento verificado terça-feira. A valorização das ações ordinárias (ON, com direito a voto) atingiu 15,86%, para R$ 8,40 por lote de mil, após 296 negócios. Ontem, as ações fecharam com ganho de 22,88%, para R$ 7,25, depois de 72 transações. A companhia afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que desconhece a razão da alta das ações. Fontes consultadas pela Agência Estado, no entanto, afirmaram que o motivo que vem impulsionado o desempenho das ações ordinárias da CEG é o rumor de que seu grupo controlador irá realizar o fechamento de capital da companhia.