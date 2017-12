Papéis da Varig disparam na Bovespa As ações da Varig vêm registrando um bom desempenho na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nos últimos dias. Os papéis preferenciais (PN, sem direito a voto) subiram 11,59% na sexta-feira, acumulando na semana passada valorização de 17,74%. Ontem, as ações subir até 15%, chegando à cotação máxima de R$ 4,45 por lote de mil. O vice-presidente da Varig, Manuel Guedes, acredita que o movimento é fruto do anúncio de uma parceria entre a subsidiária VarigLog e a Petrobrás BR, para que a companhia de combustível distribua os serviços e produtos da empresa em suas lojas de conveniência. Segundo ele, isso chamou a atenção do mercado para as ações da companhia que, na sua opinião, não refletem o desempenho e as perspectivas para a Varig.