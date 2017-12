Papéis de alta tecnologia impulsionam bolsas asiáticas A perspectiva de aumento da demanda por produtos da Intel Corp. e da Dell Computer Corp. fez com que os papéis de empresas de alta tecnologia subissem na maioria dos mercados do sudeste asiático nesta segunda-feira. Seul registrou seu melhor resultado do ano (+2,27%, aos 720,10 pontos), impulsionada pelas compras de investidores estrangeiros que, por sua vez, foram motivados pelos resultados de Wall Street na sexta-feira (Dow Jones: 0,92%; Nasdaq: +1,05%). O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 1,25%, liderado por ações de tecnologia e de empresas farmacêuticas. Taiwan registrou alta de 2,10%, liderada por ações de empresas do setor eletrônico. Já a bolsa filipina fechou em queda de 1,14%, ainda em correção técnica. Não houve negociações hoje na Tailândia em razão de feriado nacional. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,50%; Indonésia: +1,02%; Malásia: +0,38% e Cingapura: +1,69%.