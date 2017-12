Papéis de tecnologia derrubam mercado taiuanês A bolsa taiuanesa iniciou a semana em queda de 1,29%. A realização de lucros de ações de tecnologia foi responsável pelo resultado, apesar de as ações da "velha economia" terem registrado alta. Seul oscilou entre os territórios positivo e negativo durante o pregão, encerrando com retração de 0,84% nesta segunda-feira. Programa de vendas no mercado futuro e queda de papéis do setor financeiro determinaram o resultado. Já Filipinas fechou em alta de 1,24%, com a compra de algumas ações em antecipação à divulgação do resultados de algumas empresas, que deve começar na próxima semana. Não houve negociações hoje em Tóquio em razão do feriado do Dia do Mar. Às 5 horas (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,22%; Indonésia: -1 44%; Malásia: +0,12%; Tailândia: -1,29% e Cingapura: +0,11%.