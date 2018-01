Papéis do setor bancário lideram alta em Taiwan A bolsa taiuanesa fechou mista hoje, com as ações do sistema bancário liderando os ganhos, enquanto a realização de lucros atingiu alguns papéis de tecnologia. O mercado encerrou o dia em alta de 0,62%. O índice Kospi, da bolsa de Seul, fechou praticamente estável, com leve alta de 0,05%. A alta do período da manhã foi superada pela realização de lucros, embora os papéis da Samsung Electronics e outras blue chips tenham mantido a alta. Em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 0,79%, com movimento "natural" de realização de lucros depois dos ganhos recentes. Não houve negociações no mercado filipino em razão do feriado nacional. Às 4h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,29%; Indonésia: +0,10%; Malásia: +0,38%; Tailândia: +1,29% e Cingapura: +0,20%.