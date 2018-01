Papéis Petrobras movimentam Bolsa A Petrobras continua sendo o centro das atenções do mercado financeiro. No final da manhã, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) e ordinárias (ON, com direito a voto) da companhia concentravam 51,3% do volume financeiro negociado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Em relação às cotações, o preço das ações ordinárias da Petrobras registrou grande oscilação durante a manhã. em relação ao fechamento de ontem. As ordinárias caíram 5,8% no pior momento da manhã, mas, no início da tarde, a queda foi reduzida para 0,99%. O Ibovespa - índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bovespa - acompanhou a oscilação. Chegou a cair 0,77% e depois reagiu, subindo 0,44%. Há pouco registrava alta de 0,79%. Nos demais mercados, o cenário positivo mantém a tendência de queda nos juros e nas cotações do dólar. O otimismo que já prevalece há semanas foi acentuado ontem pela operação da Petrobras e pelo resultado da operação de troca dos bradies - títulos da dívida brasileira - por bônus globais de 40 anos. No início da tarde, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 16,870% ao ano, frente a 17,280% registrados ontem. O dólar comercial está cotado a R$ 1,7960 na ponta de venda dos negócios - quase estável em relação aos últimos negócios de ontem: R$ 1,7970. Investidores trocam Nasdaq por Dow Jones No mercado internacional, as ações norte-americanas repetem o movimento de ontem, de acordo com apuração da editora Cynthia Decloedt. Os investidores vêm trocando as suas ações do setor de tecnologia por papéis de empresas tradicionais. Essa migração é justificada pelas incertezas dos investidores em relação ao desempenho das empresas do setor de tecnologia e Internet. A Nasdaq - que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - registra alta de 0,44% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das açòes mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - opera em alta de 1,26%.