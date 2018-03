Papel da Nossa Caixa será trocado por 2,28 ações ON de BB

O Banco do Brasil informa que em decorrência da incorporação da Nossa Caixa, a relação de troca será de 2,28873181 ações ordinárias do BB por ação ON de emissão da Nossa Caixa. O cálculo foi feito com base em valor de mercado para Banco do Brasil e pelo valor econômico-financeiro com fluxo de caixa descontado para a Nossa Caixa.

O exercício do direito de recesso para os acionistas minoritários da Nossa Caixa se inicia hoje (10/12) e vai até 8 de janeiro de 2010, valendo para posições detidas até 30 de outubro de 2009. O acionista minoritário dissidente da Nossa Caixa somente poderá exercer o direito de recesso pelo valor patrimonial da ação da Nossa Caixa em 30 de junho de 2009, correspondente a R$ 25,42, de acordo com comunicado do BB.