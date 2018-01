Papel higiênico sofre variações bruscas de preço O relatório anual da cesta básica feito pelo Procon-SP mostra que, no grupo de higiene pessoal, o papel higiênico apresentou variações bruscas de preço ao longo do ano. Em agosto, subiu 34,55%, passando de R$ 2,20 (31/07/02) para R$ 2,96 (30/08/02). Essa variação aconteceu por causa da matéria-prima do produto, que tem seu preço cotado em dólar. Já no mês de outubro, o produto apresentou queda de 42,86%. A queda significativa no preço do papel higiênico se deve à representatividade maior de marcas mais baratas, grande parte pertencente aos estabelecimentos pesquisados, fazendo com que a composição do preço médio sofresse menos a influência das marcas mais comercializadas. O absorvente aderente foi o produto que apresentou a maior variação positiva do ano, equivalente a 35,11%, alterando seu preço de R$ 0,94 para R$ 1,27. A maior variação mensal ocorreu em agosto - 21,50%. Já no grupo limpeza, dois produtos tiveram destaque, apresentando significativas variações em seu preço no decorrer do ano. Foi o caso do sabão em barra (unidade) e do detergente líquido, que apresentaram altas de 31,03% e 24,44%, respectivamente.