Paper Excellence, sócia da Eldorado, faz oferta pela Fibria

A Fibria tem como acionistas a família Votorantim e o BNDESPar, braço de participações do BNDES. Há quase um mês, a Fibria e a Suzano retomaram conversas para uma fusão, conforme antecipou o jornal O Estado de S. Paulo. As duas empresas estariam nas discussões finais para assinar contrato. A corrida da Suzano em negociar uma fusão com a sua concorrente foi motivada exatamente pelo apetite já demonstrado da Paper Excellence no negócio.

Depois de fazer uma oferta agressiva e desbancar concorrentes para a aquisição da Eldorado, da J&F Investimentos, no ano passado, a empresa já havia sondado a Fibria. A união da Fibria com Suzano torna a companhia de celulose uma gigante mundial. A Paper Excellence tem bala na agulha para comprar a Fibria e se consolidar no Brasil, tudo o que Suzano quer evitar. Procurada, a Paper Excellence não comenta a informação. Suzano e Fibria não retornaram os pedidos de entrevista.