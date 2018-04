Paquistão anuncia que receberá US$ 500 mi em ajuda da China

A China concederá uma ajuda financeira de US$ 500 milhões ao Paquistão, informou Shaukat Tarin, que atua como ministro paquistanês das Finanças. A China concordou em oferecer a ajuda após a recente visita do presidente Asif Ali Zardari a Pequim, disse Tarin. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos O governo do país do Sul da Ásia enfrenta uma grave crise no balanço de pagamentos e estima que precisará de US$ 4 bilhões no curto prazo para pagar suas importações e cumprir os encargos de sua dívida. Um representante do Ministério das Finanças disse à agência Dow Jones que a ajuda deverá ser entregue nos próximos dois ou três dias. O anúncio de Tarin é feito no momento em que o Paquistão finaliza suas negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para receber um pacote de estabilização financeira.