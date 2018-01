Paquistão deveria ampliar comércio bilateral com Brasil O diário financeiro paquistanês Business Recorder trouxe hoje uma reportagem sobre a necessidade do país em ampliar o comércio bilateral com o Brasil. De acordo com a publicação, o embaixador do Brasil no Paquistão, Fausto Godoy, disse que ainda existem muitas oportunidades para aumentar os negócios entre os dois países. Godoy sugeriu ainda que o Paquistão continue a aprofundar as relações comerciais com o Brasil até que o acordo discutido com o Mercosul saia. Na entrevista, o embaixador lembra que o comércio bilateral teve um "grande impulso" no último ano e meio, depois da visita do presidente paquistanês, Pervez Musharraf, ao Brasil, em 2004. "Antes da visita, o comércio era de US$ 37 milhões. Agora é de US$ 150 milhões", afirmou. Um representante da Câmara de Comércio de Silalkot, no Paquistão, afirmou ao jornal que "existem muitas possibilidades de aumentar o comércio bilateral" e sugeriu intercâmbios de delegações comerciais, exposições conjuntas nos dois países e a publicação de informações sobre a política econômica exterior e das câmaras de comércio relevantes.