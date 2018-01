Para a Avon, a China é uma beleza Avon chama ? em todo mundo, mas não mais na China. O estilo porta-a-porta que a gigante americana dos cosméticos usa mundialmente foi proibido na China. Mas isto não está impedindo a empresa, sediada em Nova York, de encontrar outros modos de vender cremes para a pelo e batons para milhares de chinesas. A empresa ainda tem esperanças de retomar sua técnica, voltando a ter uma Lady Avon chinesa ? recentemente sua presidente, Susan J. Kropf, falou sobre a possibilidade de que a venda direta possa ser permitida novamente, talvez em 2005. Mas, enquanto isso, agiu rápido para garantir o novo mercado. ?Nós temos uma estratégia de distribuição mista na China?, Kropf explicou em uma entrevista a Business Week. ?Nossos canais incluem butiques de beleza, que são lojas pequenas. Algumas estão em cidades grandes, outras em cidades secundárias, algumas nos pertencem, outras são de seus próprios administradores. Temos 5.000 delas em todas as províncias, incluindo o Tibet. E os representantes dessas butiques entregam a determinada consumidora quais produtos ela possa encomendar. Também temos mostradores em hipermercados e algumas lojas de departamento. Assim, são três tipos de canais.? Há tempos, A Avon Products divide seus lucros entre as vendas fora dos Estados Unidos. Cerca de 62% de seus US$ 6,2 bilhões de faturamento, em 2002, vieram de mercados internacionais. Embora a porção da China no bolo de US$ 7 bilhões previstos para 2003 seja apenas de US$ 150 milhões, o Reino do Meio é o mais promissor mercado da gigante dos cosméticos. A Avon está investindo pesadamente para construir sua presença lá, sua fábrica de US$ 40 milhões no sul da China é um grande sucesso e começou a exportar alguns produtos para os mercados do sul da Ásia.