Para Abdib, 68% de êxito no pré-sal é satisfatório O presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e das Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy, disse que a notícia de que 32% dos poços já perfurados no pré-sal são pouco viáveis refere-se a um levantamento preliminar. "Não é suficiente para reverter a tendência de o governo instalar o sistema de partilha para a produção na camada do pré-sal. Se tivermos no pré-sal um índice de acerto de 68%, isso é algo fenomenal", afirmou. O governo defende, no pré-sal, a troca do atual sistema de concessão para o de partilha, no qual o óleo pertence à União e os investidores são remunerados com uma parcela fixa da produção ou das receitas. O argumento é que o sistema de partilha é mais apropriado para áreas onde o risco de não se encontrar petróleo é baixo. Questionado se o governo teria sido muito eufórico ao falar do pré-sal, ele respondeu que não, mas salientou que a abordagem sobre as reservas tem um componente político. "Mas as empresas estrangeiras que fazem parte da Abdib dizem que o Brasil vai virar um centro importante da indústria do petróleo", disse Godoy, após participar de reunião no Ministério de Minas e Energia. Godoy reuniu-se com o ministro Edison Lobão e representantes de entidades como a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), para falar dos entraves a novos projetos de hidrelétricas, em especial, o da Usina Belo Monte, no Pará.