Para Abdib, financiamento é o principal gargalo do País Se o País não encontrar formas alternativas de financiamento, não haverá condições de desenvolver a infra-estrutura necessária para permitir o desenvolvimento econômico. A declaração foi feita hoje pelo presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústria de Base (Abdib), Paulo Godoy. "Identificamos como o principal gargalo a questão do financiamento", disse Godoy. Preocupada em encontrar formas alternativas para financiar os projetos de energia elétrica, a Abdib reuniu-se, na manhã de hoje, com David Zylbersztajn e seus sócios na estruturação do Fundo Eco Energia, para discutir as características do fundo, criado para captar recursos destinados ao financiamento de empreendimentos do setor elétrico. Segundo Zylbersztajn, ex-secretário de Energia de São Paulo e ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o fundo "é uma alternativa complementar, não é a salvação de nada". Mas, segundo ele, pode ser uma opção para quem quiser investir em geração própria de energia ou mitigar riscos na comercialização de energia. Características do fundo O Eco Energia, destinado a investidores qualificados, como os fundos de pensão, tem como características básicas o direcionamento para projetos de geração de pequeno porte, de fontes renováveis de energia. Segundo Zylbersztajn, o fundo tem duas possibilidades de alavancagem: o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (Proinfa) e o mercado de créditos de carbono. Zylbersztajn disse ainda que a expectativa é captar R$ 120 milhões até novembro próximo. A cota mínima é de R$ 100 mil e a rentabilidade esperada fica em IGP-M, mas 15% a 20% por ano, segundo o consultor.