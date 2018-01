Para Alckmin, reforma será aprovada com ‘ampla maioria’

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou que a reforma da Previdência encaminhada pelo presidente Michel Temer (PMDB) ao Congresso deverá ser aprovada com “ampla maioria” entre os parlamentares.

Comentando o Placar da Previdência do Estadão, que mostra que, por enquanto, a maior parte dos parlamentares é contrária ao projeto, Alckmin disse que este é o momento de discutir os pontos da proposta e defendeu ajustes, como manter a vinculação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao salário mínimo.

Nos últimos dias, o governador tem defendido publicamente as reformas de Temer. Ao receber o peemedebista no Palácio dos Bandeirantes na última segunda-feira, o tucano declarou “apoio integral” às reformas do governo federal. A proposta, no entanto, ainda não tem apoio total da base aliada de Temer no Congresso. Como mostrado no Placar, a bancada do PSDB fechou questão e afirma que só aprovará a reforma se alguns itens forem modificados.

Sobre a idade mínima de 65 anos, que recebeu muitas restrições, mas é considerada o ponto fundamental da reforma, Alckmin se limitou a afirmar que esse é um dos pontos a serem debatidos. “O Congresso é exatamente para isso, para ouvir e buscar a melhor solução.”