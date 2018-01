Para Amorim, acordo Brasil-EUA pode avançar apesar do revés na OMC O Mercosul poderá obter melhores condições no comércio agrícola com os Estados Unidos em negociações 4+1, disse ontem o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, depois do fracasso da conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). O representante dos Estados Unidos para Comércio Exterior, Robert Zoellick, já concordou em levar adiante essas negociações, "dentro da moldura da Área de Livre Comércio das Américas", explicou o ministro. O resultado da reunião de Cancún pode ser especialmente frustrante com relação às reformas agrícolas, "mas isso não quer dizer que não possamos conseguir coisas importantes na Alca" , observou Celso Amorim. A negociação 4+1, segundo ele, é compatível com a formação de uma zona hemisférica de livre comércio. O Brasil, afirma o ministro, aceita estender aos demais países o que for conseguido nos entendimentos do Mercosul com os Estados Unidos e também com o Canadá. É mais fácil, de acordo com o Amorim, obter resultados pretendidos pelo Mercosul sem a pressão de vários países menores que têm ambições muito mais modestas em relação à Alca.