Para analista, 'momento é pior que em 2001'

O apagão ocorrido nesta segunda-feira em alguns Estados do País acende mais uma luz amarela para a gestão da presidente Dilma Rousseff (PT), que enfrenta um ano de crise na economia. Na avaliação do cientista político e professor do Insper Carlos Melo, o problema hoje é muito maior se comparado ao cenário ocorrido na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que precisou criar até uma Câmara de Gestão da Crise de Energia, em maio de 2001. "Ao contrário do que ocorreu no governo FHC, quando a economia estava em crescimento e vivia um clima positivo, hoje a situação é de crise e o momento, muito pior", disse Melo.

As críticas do cientista político não se restringem somente à gestão de Dilma Rousseff, mas também a outros gestores, como o governador reeleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), em razão da crise hídrica no Estado. "Em 2012 já se sabia da crise da água e da crise de energia, mas essas questões foram deixadas de lado por aspectos políticos. Agora, estamos enfrentando todos esses problemas, que poderiam ter sido evitados se houvesse gestão e gerenciamento". / ELIZABETH LOPES