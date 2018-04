Para analista, Oriente Médio mantém preço do petróleo volátil Mesmo que a situação política na Venezuela venha a se estabilizar rapidamente, os preços do petróleo devem continuar sofrendo forte volatilidade nos próximos meses, influenciados principalmente pelas incertezas no Oriente Médio e pela possibilidade de um ataque norte-americano contra o Iraque. A avaliação é do diretor do Instituto da Universidade de Oxford para Estudos de Energia, Robert Mabro. "Estamos distantes de uma situação de preços sustentáveis, continuaremos tendo altas e baixas nos próximos meses, dependendo principalmente dos desdobramentos do conflito entre israelenses e palestinos", disse Mabro à Agência Estado. Ao fazer um balanço do comportamento do petróleo nas últimas semanas, o economista lembrou que os preços já vinham registrando altas antes mesmo do agravamento da crise no Oriente Médio por causa da expectativa de uma rápida retomada do crescimento da economia norte-americana. "Em seguida tivemos a crise entre palestinos e israelenses que levou o Iraque a anunciar a suspensão das suas exportações de dois milhões de barris por dia", disse. "Com a suspensão da produção na Venezuela, que também é um grande fornecedor norte-americano, tivemos uma combinação explosiva, um quadro real de substancial queda de oferta, que jogou os preços para cima na semana passada." Mabro salientou que o mercado poderá ser afetado caso não ocorra um aumento da oferta da commodity. "Vemos muita retórica, mas não há sinais concretos de que outros países produtores arábes estejam dispostos a compensar as exportações iraquianas caso a suspensão seja mantida por Saddam Hussein", disse. "A crise no Oriente Médio está causando uma crescente insatisfação no mundo árabe e não vejo sinais de que isso possa ser revertido logo." O analista alertou que caso a missão de paz ao Oriente Médio, liderada pelo secretário de Estado dos Estados Colim Powell, não obtenha avanços concretos na solução do conflito, inclusive com a perspectiva de uma retirada de tropas israelenses dos territórios palestinos ocupados nos últimos dias, a insatisfação dos países árabes poderá aumentar, aumentando a pressão nos preços do petróleo. Golpistas pró-mercado De acordo com Mabro, caso o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, consiga se manter no cargo, o país deverá continuar respeitando as quotas de produção estabelecidas pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep). "Foi curioso notar que as primeiras medidas anunciadas pelo presidente interino, Pedro Carmona, antes mesmo de tratar da questão constitucional ou da dissolução do Congresso, foram relacionadas à produção do petróleo, cortando o abastecimento a Cuba e anunciando a volta da diretoria da estatal PDVSA que havia sido demitida por Chavez", disse Mabro. "Os preços obviamente caíram na sexta-feira, pois a avaliação geral era de que o governo Carmona seria pró-mercado." O economista salientou que há uma crescente preocupação do mercado internacional com a falta de investimentos na estatal petrolífera venezuelana. "Nesse caso não se trata de um fator político, circunstancial, mas sim de fundamento do mercado, pois a falta de investimentos já está afetando a capacidade de produção do país e poderá ter conseqüências mais sérias no longo prazo."