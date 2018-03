Para analistas, Bovespa se descolará dos EUA mesmo com guerra longa Analistas e gestores de fundos de investimentos dedicados a mercados emergentes em Wall Street consideram que as bolsas nos Estados Unidos ainda não estão refletindo completamente nos preços uma guerra contra o Iraque mais longa, mas alertam que as bolsas de países emergentes, e em particular o Brasil, deverão se descolar dos mercados globais mesmo se o conflito durar mais tempo do que o previsto. Na opinião do gestor de fundos de ações de mercados emergentes da Grantham Mayo Van Otterloo (GMO), Sam Wilderman, as bolsas de emergentes ainda vão sofrer no curtíssimo prazo com uma maior volatilidade no mercado acionário norte-americano por conta das notícias da guerra. "Mas num horizonte de um mês a três meses até, os mercados emergentes poderão observar um descolamento das bolsas globais", disse Wilderman à Agência Estado. Ele lembrou que durante 2001 e 2002 o retorno das ações norte-americanas foi negativo, enquanto o retorno das ações de países emergentes permaneceu estável. "O principal fator que permitirá o descolamento das bolsas de emergentes será ?valuation?. Muitos dos problemas que o mercado acionário norte-americano está enfrentado estão no fato de que as ações estavam e ainda estão sobrevalorizadas", observou Wilderman. Segundo ele, enquanto o mercado norte-americano está negociando a um PL (preço/lucro) de 22 vezes, as bolsas emergentes em geral estão negociando por volta de 11 a 12 vezes o lucro. Já a Bovespa está sendo negociada com um P/L de aproximadamente 8. "O Brasil é um dos mercados emergentes mais baratos neste momento. O nível de ?valuation? será fundamental para esse descolamento, mas o Brasil tem que resolver algumas questões domésticas para continuar avançando", disse o gestor. Deutsche Mesmo considerando que a guerra contra o Iraque será mais demorada do que os investidores estavam antecipando, o estrategista-chefe de ações para mercados emergentes do Deutsche Bank, Tim Love, acredita que as bolsas de países emergentes devem se descolar das bolsas globais, em especial dos Estados Unidos. "As ações de países emergentes, como nos últimos dois anos, deverão ter um desempenho bem melhor comparativamente com os índices de bolsas mundiais ou norte-americanos", afirmou Love. O Brasil é um desses países com maior potencial para descolamento das bolsas mundiais, porém dependerá de avanços nos fundamentos domésticos, como a aprovação das reformas estruturais no Congresso e também a redução da taxa de juros. Ao fazer hoje a revisão do seu portfólio recomendado para ações de países emergentes, o estrategista do Deutsche Bank manteve a sua recomendação "overweight" para a Bovespa, estimando um potencial de alta de 30% em dólar num horizonte de 12 meses. Na opinião do gestor de fundos de mercados emergentes da Baring Asset Management, Urban Larson, a Bovespa está entre as bolsas emergentes com maior potencial para se descolar do mercado acionário norte-americano, o qual poderá sofrer mais ainda com uma guerra mais prolongada contra o Iraque e uma piora nos indicadores macro-econômicos. "Se os fundamentos domésticos, tanto político e econômico, continuarem positivos e avançando, a Bovespa terá um desempenho melhor do que as bolsas globais", disse Larson. Para ele, os investidores já começam a precificar melhor as perspectivas para o conflito militar nos Estados Unidos. "As expectativas estavam irrealistas há uma semana. Uma guerra muito longa ainda não está no preço", afirmou. Mesmo se a guerra demorar alguns meses, afetando as ações norte-americanas, a influência mais forte para a Bovespa continuará sendo notícias internas da economia e da política, com a aprovação das reformas no Congresso sendo o foco de atenção dos investidores. Veja o especial :