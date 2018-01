Para analistas, CSN é favorita para levar Corus A briga entre a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a indiana Tata Steel pela anglo-holandesa Corus ganhou novos contornos com a melhora da oferta de aquisição pelas duas concorrentes. Segundo analistas, ainda há espaço para disputa, o que pode significar novo aumento do valor da oferta pela Corus. A expectativa é que a CSN seja mais insistente no negócio, de olho nas vantagens que poderá ter no longo prazo. A Tata pode até melhorar novamente a oferta pela Corus, mas estaria menos disposta que a empresa brasileira a ampliar seu endividamento. "A CSN tem mais ambições em relação à Corus, enquanto a Tata está mais reticente em relação aos efeitos da alavancagem, com receio quanto à repercussão negativa do endividamento", afirma o analista da Brascan Corretora, Rodrigo Ferraz. Segundo ele, se necessário, a CSN deverá fazer "mais uma única oferta adicional, no valor de 525 pence por ação". A siderúrgica brasileira apresentou nesta segunda-feira oferta formal pela Corus no valor de 515 pence por ação em dinheiro. A siderúrgica de Volta Redonda (RJ) havia oferecido, inicialmente, 475 pence por ação pela Corus. Analistas ouvidos pela Agência Estado na ocasião disseram que a CSN poderia aumentar o valor apresentado pela Corus. No domingo, a Tata elevou sua proposta de 455 pence por ação para 500 pence por ação. Ferraz destacou que a CSN se tornará a quinta maior siderúrgica do mundo se arrematar a Corus, passando a comercializar mais de 20 milhões de toneladas de placas. A CSN já anunciou também que pretende construir duas novas usinas de placas no Brasil. Ferraz avalia que, no longo prazo, a CSN poderá encerrar as operações de alto-forno e aciaria da Corus, mantendo apenas a laminação da anglo-holandesa. "Acho que vai dar a CSN nesta briga", disse um analista que prefere não se identificar. Segundo ele, a CSN poderia oferecer até 550 pence por ação da Corus. Acima deste valor, os ganhos de sinergia operacional estimados entre US$ 300 milhões e US$ 350 milhões que a CSN espera obter com o negócio seriam neutralizados. O analista considera que a Tata, preocupada com o grau de endividamento, não deverá fazer nova oferta pela Corus. Esse analista considerou que, no longo prazo, vai valer à pena para a CSN a aquisição da Corus. "Apesar da forte elevação da dívida, há o ganho intangível da internacionalização da CSN, que, com a Corus, se transforma na quinta maior siderúrgica do mundo", disse a fonte. No curto prazo, destaca o analista, "o negócio não é tão bom para a CSN", por causa do aumento de sua dívida. Já o analista da Geração Futuro, Luiz Alberto Binz, afirmou que a oficialização da proposta de compra da Corus pelas duas concorrentes demonstra que elas estão dispostas a continuar na briga pela siderúrgica, mas diz não saber quanto as empresas estariam dispostas a desembolsar pelo ativo. "Pode haver uma resposta da Tata", disse Binz. Ferraz, da Brascan Corretora, ressaltou que, atualmente, o valor de compra de siderúrgicas é elevado, porque não há "ativos facilmente disponíveis". Ele disse que a relação entre a dívida bruta e o patrimônio com valor de mercado da CSN é de 53,9% e, com a aquisição da Corus, a relação passa para 90%. "A CSN terá de correr contra o tempo para elevar o caixa e chegar a um nível mais confortável de margem Ebitda", afirmou o analista da Brascan Corretora. Ferraz afirmou que a média da margem Ebitda (geração operacional de caixa) da CSN nos últimos anos foi de 43%, enquanto a margem da Corus é de 9%. "Com a compra da Corus, a margem Ebitda deve ficar entre 20% e 25%", disse o analista. A CSN divulgou nesta segunda que a margem Ebitda do grupo combinado deve continuar superior a 25% se for concretizada a aquisição. "Os efeitos da sinergia virão gradualmente", disse Ferraz. Por volta das 16h, os papéis da CSN operavam com baixa de 2,02%, cotados a R$ 63,44 na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). "A relação entre a dívida líquida e o Ebtida da CSN, hoje em 1,6 vez, passará para 3,8 vezes com a compra. É uma relação muito alta e por isso, a queda dos papéis", disse Ferraz. Segundo ele, as ações da empresa nacional têm tendência de queda até que o "mercado assimile a idéia de que não há como escapar de pagar caro por um ativo com perspectiva de retorno futuro".