Para analistas, fala de Greenspan perde brilho

O ex-presidente do Federal Reserve (Fed) Alan Greenspan voltou a falar sobre o mercado de imóveis ontem e amanhã participa de mais um evento. Embora Greenspan tenha falado ontem sobre o setor imobiliário comercial, a falta de noticiário sobre sua apresentação pode indicar que os participantes do mercado internacional começam a dar uma importância menor às suas aparições, segundo fontes ouvidas pela Agência Estado. O evento de amanhã, sobre perspectivas econômicas, foi organizado pelo Departamento do Tesouro dos EUA e vai mostrar se as aparições de Greenspan estão ou não perdendo o brilho para Wall Street. Um certo desinteresse fica claro até mesmo na confusão de datas em torno da palestra sobre o setor imobiliário comercial que foi dad a ontem. Entre alguns analistas americanos e internacionais, a fala de ontem em Nova York era esperada para a manhã de hoje. A apresentação de Greenspan foi feita a uma platéia de mais de mil pessoas em um modelo ''''talk show'''', segundo a assessoria de imprensa do evento. O entrevistador foi o presidente da Associação de Proprietários e Gerentes de Imóveis (Boma, na sigla em inglês), Kurt Padavano. A associação, fundada há 100 anos, tem mais de 16 mil associados e é voltada para imóveis comerciais. Diante do tamanho da platéia, mesmo com a imprensa impedida de participar do evento, seria praticamente impossível que as avaliações de Greenspan consideradas relevantes aos olhos do mercado não vazassem. Greenspan falou ao presidente da Boma sobre perspectivas para a economia dos EUA e, particularmente, para o setor de imóveis comerciais no país. Ele chegou também a abordar assuntos como imigração e dependência energética. INFLUÊNCIA EM QUEDA Para analistas, os comentários e aparições de Greenspan começam a perder o brilho. ''''O potencial para que as observações de Greenspan afetem os mercados está diminuindo. Ele não está mais à frente do Fed e os membros do Fed têm dado avaliações importantes ao mercado, por meio de palestras ou eventos, sobre a questão de imóveis e particularmente (sobre o mercado de hipotecas) subprime'''', disse um estrategista de um banco americano. Ontem de manhã, um boletim do banco WestLB alertava que, diante do significado atual do setor de hipoteca subprime, a fala de Greenspan ''''poderia mover o mercado de imóveis comerciais, embora a reação aos seus comentários esteja se tornando cada vez menos pronunciada quanto mais ele fala''''. De fato, outros estrategistas de bancos internacionais, baseados em Nova York, afirmaram que não tinham a fala de Greenspan como destaque na agenda e essa também foi uma das razões para os desencontros com relação à data da apresentação. Jason Schenker, estrategista do Wachovia, concorda que os panoramas que os membros do Fed têm apresentado sobre o mercado subprime têm potencial para ofuscar qualquer manifestação que o ex-chairman faça sobre o setor. Amanhã, o secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, conduz conferência, em Washington, da qual Greenspan é um dos participantes.