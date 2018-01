Para analistas, formato prejudicou venda do BB O formato da oferta pública de ações do Banco do Brasil impediu o sucesso da operação, segundo analistas e diretores de corretoras. Para eles, o governo deveria ter destinado maior quantidade de papéis à oferta de varejo, cuja demanda não foi atendida plenamente. Segundo comunicado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para que a operação fosse concluída, as ofertas de varejo e institucional precisariam demandar, juntas, o volume total de 132.334.586.966 ações ordinárias nominativas do BB, que correspondem a 17,8% do capital total e votante da instituição. A operação deveria atingir R$ 1,32 bilhão. A oferta de varejo, destinada a pessoas físicas e pessoas jurídicas, atendeu às expectativas e alcançou R$ 1,239 bilhão, com 220.157 investidores, mas houve um corte e foram aproveitados apenas R$ 757,3 milhões (R$ 500 milhões do FGTS mais R$ 257,3 milhões em dinheiro). Assim, a oferta institucional deveria atingir volume de R$ 563 milhões, o que não aconteceu. O economista João Augusto Salles, da consultoria Lopes Filho, disse que a compra de ações do BB só era interessante para quem utilizasse os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). "A rentabilidade real do FGTS (descontada a inflação) tem sido negativa." Ele acredita que os institucionais não tinham interesse porque há outras boas opções de investimento no setor, com menor risco. Visão negativa Para analistas, o mercado passará a ter uma visão mais negativa do Banco do Brasil a partir de agora, por causa do cancelamento da oferta pública de ações. A operação de venda de 17,8% do capital total do banco elevaria o porcentual de papéis em circulação no mercado ("free float") para 25%, condição para a entrada do BB no Novo Mercado da Bovespa. Essa operação era bastante esperada por dois motivos - daria mais liquidez às ações do BB e diminuiria o risco de ingerência política, já que as regras de governança corporativa do Novo Mercado teriam de ser respeitadas pelo novo governo. "Agora fica difícil traçar projeções para o BB. É preciso esperar as ações da administração petista", disse o diretor de um grande banco. Para Salles, o mercado teme que o novo governo use o banco para fomentar programas sociais, o que resultaria em perda de rentabilidade em 2003. "As instituições financeiras privadas têm mais flexibilidade para maximizar os resultados e, por isso, acabam sendo melhor opção de investimento no momento." Ações em queda A queda das ações do Banco do Brasil hoje é reflexo da avaliação negativa que os institucionais fizeram do banco, segundo operadores. A perspectiva da operação teve influência positiva nos últimos meses sobre o BB, cujas ações caíram menos que as das instituições privadas. Para analistas, a possibilidade de o governo petista retomar a oferta é uma incógnita. Líderes do PT já declararam que não consideravam este fim de ano um bom momento para a realização da operação. No entanto, eles não se mostraram totalmente contra a venda dos papéis. João Augusto Salles acredita que a operação poderá ser retomada, mas com outro formato, permitindo maior participação do FGTS.