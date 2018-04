Para analistas, política atrapalha A inoperância da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é atribuída por especialistas do setor ao processo de ingerência política e de loteamento partidário do órgão regulador. Esse processo forjou divisão interna na agência, não apenas no conselho diretor, mas entre técnicos. Eles dizem que a Anatel precisa passar por uma reestruturação sistemática para retomar seu poder de regulação. O consultor Juarez Quadros, que foi ministro das Comunicações no governo de Fernando Henrique Cardoso, diz que o modelo das agências foi concebido com a previsão de que os operadores seriam cada vez mais fortes e que os órgãos reguladores deveriam se preparar para enfrentar essa pressão. Esse modelo, segundo ele, foi se deteriorando a partir de 2004, quando o conselheiro Luiz Guilherme Schymura foi afastado da presidência da Anatel. Na opinião da coordenadora da Frente dos Consumidores de Telecomunicações, Flávia Lefèvre, a Anatel é influenciada pelo poder econômico das empresas e não toma medidas para preservar o consumidor.