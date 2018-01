Para Anbid, 30 empresas vão abrir o capital em 2007 Trinta novas operações de abertura de capital (IPOs) deverão concretizar-se em 2007, segundo a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). O vice-presidente da entidade Luiz Fernando Resende explica que a projeção leva em conta as nove ofertas em análise atualmente pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). ?E, com base no nosso acompanhamento, o mercado brasileiro certamente terá pelo menos mais 21 operações de abertura da capital?, calculou. ?Em 2005, o total foi de 26 IPOs, quando a expectativa era de apenas 20?, destacou. Segundo Resende, este ano o setor de construção civil destacou-se nas ofertas iniciais públicas de ações. Em 2007, ele acredita que as empresas do segmento vão novamente concentrar essas operações. ?O setor de construção civil, que já tem a maior quantidade de empresas representadas na Bolsa, deve aumentar essa vantagem?, afirmou. Ele também acredita que um número maior de empresas de agronegócio vai recorrer à abertura de capital como forma de capitalização em 2007. O executivo destacou ainda a elevada participação do investidor estrangeiro nas ofertas iniciais de ações. ?Eles responderam por 75% em média este ano?, disse Resende. A participação estrangeira deve continuar firme nesse mercado por causa da perspectiva de o Brasil alcançar o investment grade (grau de investimento) em 18 a 24 meses, salientou. Alfredo Setubal, presidente da Anbid, espera, no entanto,uma alocação maior no mercado local das novas operações em conseqüência do aumento do interesse dos fundos de investimento e dos fundos de pensão por ações. Pelas estimativas da Anbid, as carteiras de fundo de renda variável, que representam hoje 14% do total da indústria, têm espaço para dobrar a participação. O volume total de emissões de ações no mercado brasileiro atingiu R$ 30,5 bilhões este ano até o dia 15, segundo a entidade. O montante representa um crescimento de 115% em relação ao volume de emissões registrado no ano passado. Renda fixa No mercado de renda fixa, o volume de emissões acumulado no ano até dia 15 é de R$ 80,2 bilhões, o que significa um aumento de 46% na comparação com 2005. Segundo a Anbid, a maior parte desse valor (R$ 63,6 bilhões) refere-se a emissões de dívidas de longo prazo em papéis como debêntures. Resende acredita que esse número será superado em 2007. A expectativa não é a mesma com relação às emissões externas, cuja captação atingiu US$ 19,5 bilhões em 2006, com queda de 16,15% ante 2005. O executivo estima que esse valor deve se manter ou apresentar pequena redução no próximo ano em razão das melhores condições de liquidez do mercado brasileiro, com a trajetória de queda da taxa básica de juros. ?No entanto, esse quadro pode se reverter, caso o movimento de investimentos de empresas brasileiras no exterior se intensifique?, observou.