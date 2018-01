Para Animec, juro evidencia urgência das reformas A alta do juro básico, de 25% para 25,5% ao ano, indica a necessidade urgente de reformas estruturais na economia. A afirmação é de Waldir Corrêa, presidente da Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (Animec), argumentando que a cada aumento na taxa de juro "sufoca-se ainda mais o mercado acionário e o crescimento da economia brasileira". Ele entende que é preciso diminuir a necessidade de financiamento do setor público (com a emissão de títulos) por meio de redução na necessidade de recursos para cobrir o déficit da previdência. Corrêa disse também que é preciso que se coloque em prática o Plano Diretor do Mercado de Capitais, já discutido amplamente com o governo eleito desde os primeiros contatos do mercado acionário com a equipe de transição. "As empresas brasileiras estão sem fonte de capitalização", argumenta Corrêa. Ricardo Henriques, vice-presidente do IBEF-Rio (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças), entende que é necessário fortalecer o mercado de capitais, mas pondera que a alta no juro atual era necessária, dado o patamar inflacionário e as turbulências internacionais com a possibilidade de guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Henriques concorda com o posicionamento da Febraban (Federação Brasileira das Associações de Bancos) de que era preciso elevar o juro para demonstrar que o novo governo não será "leniente com aumento de preços".