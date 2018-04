Para Apec, é preciso recapitalizar bancos, diz García Os líderes das 21 economias que formam o Fórum da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês) fizeram um apelo para quebrar o ciclo de incertezas e ansiedade ligado à desaceleração da economia e à crise financeira mundial, disse o presidente do Peru, Alan García, anfitrião da cúpula que acabou hoje. García afirmou que os líderes concordaram quanto à necessidade de recapitalizar e fortalecer as instituições financeiras. García também disse acreditar que a crise atual passará rapidamente. Ele também afirmou que os líderes das 21 economias alertaram o mundo para evitar qualquer tentação de cair no protecionismo e também instaram à conclusão das negociações para finalizar a Rodada de Doha, com um pacto para liberar o comércio mundial. Vestindo um poncho marrom, logo após a foto oficial dos 21 líderes que compareceram ao encontro de dois dias, García afirmou que a Apec trabalhará para integrar mais nações ao fórum dos países e economias da Ásia-Pacífico. O primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, disse que a cúpula da Apec foi um "sucesso". Segundo ele, o grupo trabalhará para promover a liberalização comercial. Cingapura será a anfitriã da próxima cúpula da Apec, organização que é formada por 21 economias, incluídos Hong Kong e Taiwan. Com informações da Dow Jones.