Para aprender inglês, simpatia e pílula mágica

No próximo vídeo, ele se vestirá de vidente e oferecerá uma simpatia com pena de papagaio e batata inglesa para quem quiser aprender a língua. O último vídeo faz referência às pílulas emagracedoras, que prometem resultados rápidos com pouco esforço - desta vez a promessa é ingerir o produto e ficar fluente em inglês. Os vídeos serão divulgados na TV aberta e na página da marca no Facebook.

Criada sob medida para o garoto-propaganda pela agência JotaCom, a intenção da campanha é usar o humor para mostrar que não existe milagre na hora de aprender inglês e convida o público a conhecer a solução da Englishtown. "Desde o início buscamos um viés de humor para a nova campanha , que saísse do tradicional e que brincasse com as soluções quase que 'mágicas' prometidas para aprender inglês e se comunicar sem medo com um estrangeiro", afirmaram Fábio Mello, vice-presidente de criação da agência Jotacom, e Analigia Martins, gerente de marketing da Englishtown.

Os três vídeos foram gravados no mesmo dia no estúdio da produtora Bros, em São Paulo. O cenário e figurino foram alterados para criar cada um dos filmes.