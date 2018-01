Para atender montadoras, setor de autopeças contrata mais Os fabricantes de autopeças encerraram setembro com 199 mil funcionários, o maior número de empregados desde abril, quando o setor tinha 199,6 mil trabalhadores. As contratações foram necessárias, em parte, para atender ao aumento de demanda das montadoras, que este ano devem bater recorde de produção, com cerca de 2,6 milhões de veículos. De acordo com o balanço do setor divulgados nesta quarta-feira, as exportações das autopeças no período de janeiro a setembro aumentaram 17,6% em relação a igual período do ano passado, para US$ 6,52 bilhões. As importações tiveram pequeno decréscimo, de 0,2%, para US$ 5,1 bilhões, o que garante ao setor superávit de US$ 1,36 bilhão, ante um saldo comercial positivo de US$ 374 milhões no mesmo período do ano passado. O faturamento do setor cresceu 1,7%, em reais deflacionados, segundo dados do Sindicato Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Sindipeças).