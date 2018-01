Para banco alemão, Lula "começou com pé direito" O banco de investimentos Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW) manteve nesta segunda-feira sua recomendação de ?overweight? (acima da média do mercado) para os papéis da dívida brasileira. Segundo o economista responsável pelo Brasil do banco alemão, Nuno Camara, o governo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ?começou com pé direito, surpreendendo positivamente? e os ativos do país devem continuar se recuperando a curto prazo, apesar de uma certa volatilidade. O DKW acredita que a cotação do real poderá se aproximar dos R$ 3 por dólar, mas essa recuperação da moeda brasileira não será sustentável ao longo de todo o ano de 2003. ?Mas isso por causa de fatores exógenos ao Brasil, como uma guerra no Golfo, que acreditamos que ocorrerá e poderá reduzir os fluxos de capitais interncionais?, afirmou Camara. Até o momento, salientou Camara, os sinais do novo governo apontam pela continuidade da política econômica, com probidade fiscal e reformas ambiciosas. Segundo ele, a perspectiva de curto prazo para o Brasil é ?promissora?, mas permanecem as preocupações com o longo prazo. As discordâncias internas no PT ?podem precipitar sinais conflitantes, deixando a economia vulnerável aos choques políticos e induzindo os mercados a testar o comprometimento de Lula com a ortodoxia rígida?. O economista acredita que a política doméstica vai nortear o sentimento dos mercados em 2003. ?A agenda de reformas, principalmente a reforma na Previdência Social, parece encorajadora, entretanto a falta de uma grande coalizão em nível ministerial poderá prejudicar as negociações de Lula com o Congresso?, salientou o economista. Segundo ele, as ações do novo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, na primeira reunião do Copom em janeiro irão atrair enorme atenção. ?Até agora, os sinais são positivos, apontando continuidade?, disse o banco. ?Meirelles reiterou a prioridade número um do banco, ou seja, o combate à inflação.? Camara alertou que ?sem uma clara liberdade de ação por parte do BC, a recente alta da Selic será insuficiente para conter a inflação ou que as expectativas sejam elevadas?. Camara afirmou também que a mensagem do novo governo na área fiscal ?continua muito positiva?. A nomeação de Antônio Palloci para o Ministério da Fazenda ?mostra que o PT está comprometido com a austeridade fiscal?. O economista alertou, no entanto, que o governo vai enfrentar obstáculos no futuro, ?pois as pressões para que as dívidas dos Estados sejam renegociadas vão continuar num clima relativamente fraco de atividade econômica e de fluxos de capitais?.