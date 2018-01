Para banco americano, Copom deveria parcelar aumento da Selic Apesar de achar necessário o aumento da Selic para 25% ao ano, o economista para América Latina do banco Lehman Brothers, Paulo Vieira da Cunha, acredita que não foi a melhor decisão do Banco Central de elevar a taxa em 300 pontos-base numa única vez. "Teria sido melhor dividir essa elevação dos juros em duas etapas. Isso porque para estabelecer a credibilidade da próxima administração do BC vai ser fundamental elevar novamente a taxa de juros", afirmou Vieira da Cunha à Agência Estado. "Nesse sentido, se o BC tivesse elevado a Selic hoje em apenas 200 pontos-base, haveria ainda espaço para que a nova diretoria do BC elevasse os juros novamente na reunião do Copom de janeiro", acrescentou. Na opinião de Vieira da Cunha, como a credibilidade do sistema está em baixa, é provável que o impacto dessa subida de 300 pontos-base, "embora muito grande", seja relativamente pequeno dadas as expectativas de inflação. "À medida que as expectativas de inflação não reajam, é possível que seja necessário aumentar novamente os juros em janeiro. Foi uma decisão tecnicamente que todos nós já estavamos projetando com base nos modelos, porém teria sido aconselhável dividir o aumento de 300 pontos-base para estabelecer a credibilidade da nova administração do BC", explicou. "Até que a nova diretoria do BC não aumente as taxas de juros, fica difícil saber se eles terão musculatura e disposição para controlar a inflação." Lloyds Já para o Lloyds TSB, ao elevar os juros o Copom demonstrou sua preocupação com o crescimento da atividade econômica nos próximos meses. Segundo o economista do Lloyds TSB, Wilson Ramião, a decisão "calibra a política monetária" para a meta de inflação do próximo ano. "A elevação veio forte, maior do que a tendência que o Copom vinha apresentado nas reuniões anteriores, mas é correta", afirmou. "Há indícios de que a atividade econômica está mais acelerada do que se esperava, o que é uma demonstração de que poderá ocorrer aquecimento econômico nos próximos meses e risco inflacionário", argumentou. Para o economista, o Banco Central baseou-se nos valores verificados nos IPCs para tomar a decisão, já que os preços no atacado, assim como os IGPs, apresentaram queda nas últimas semanas, resultado da apreciação do câmbio. "Há um aumento generalizado de preços, inclusive para aqueles que não têm custos dolarizados, como os serviços. Existindo o risco de volta da indexação, não tinha como ser diferente a atuação do BC", disse. Ramião reconheceu que o conjunto de efeitos imediatos da decisão, além de ampliar a dívida líquida do Estado em relação ao PIB, também provoca um enrigecimento de ações do novo governo. "Acredito que durante os três primeiros meses do ano, o novo presidente do BC, Henrique Meirelles, não terá condições de reduzir essa taxa", estimou.