Para banco, Brasil conseguirá apenas compromisso informal em NY O Brasil conseguirá apenas um compromisso informal dos bancos comerciais para interromper a redução nas linhas de crédito ao País, na opinião do economista-chefe para mercados emergentes do banco UBS Warburg, Michael Gavin. "Vai ser bem diferente do que ocorreu em abril de 1999", afirmou Gavin à Agência Estado, referindo-se às negociações entre o governo brasileiro e os bancos internacionais para manter os crédito ao Brasil. As negociações naquele ano ocorreram logo após a desvalorização do real em janeiro, e envolveram uma espécie de manutenção do crédito. Para a reunião desta segunda-feira, marcada para acontecer na sede do Federal Reserve (Fed - o Banco Central dos Estados Unidos) de Nova York, o resultado deverá ser diferente. "Não será possível esperar que haja um acordo formal, como aconteceu em 1999 entre o Brasil e os bancos privados. Também não se pode esperar a criação de um comitê para monitorar o cumprimento de tal acordo", disse Gavin. Em 1999, o governo brasileiro estabeleceu um sistema para monitorar as linhas de crédito comerciais de cada banco que assinou o acordo. "O objetivo era que nenhum banco descumprisse o acordo de manter as linhas para o Brasil às custas dos outros", disse Gavin. Agora, o Brasil somente deverá ganhar a palavra dos bancos de que não vão mais reduzir suas linhas de comércio exterior ao País. Os bancos já reduziram sua exposição ao País para um nível que se sentem confortáveis". Segundo o economista do UBS Warburg, os bancos estão sob grande pressão dos acionistas para reduzir a exposição a créditos vistos como problemáticos, tanto privados quanto soberanos, neste caso em especial o crédito ao Brasil. "Há uma aversão irracional ao risco, mesmo se esses bancos acreditam que tais riscos são ainda administráveis", disse. Por outro lado, segundo ele, esses bancos têm relacionamento de longo prazo com o Brasil e ainda têm interesses no País. "Além disso, se todos os bancos tentarem reduzir sua exposição ao Brasil totalmente, eles estarão na verdade cortando o pescoço de cada um. Não acredito que os bancos reduzirão sua exposição a zero", afirmou. Ele acredita que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, poderão sair das reuniões de Nova York com alguma atitude de apoio por parte dos bancos. "O que já será positivo para os mercados na semana que vem", disse Gavin.