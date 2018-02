Para Banco Central Europeu, moedas digitais são 'ativo de muito risco'

BRUXELAS - O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou nesta segunda-feira, 5, durante sessão plenária do Parlamento Europeu em Bruxelas que as moedas digitais como o bitcoin podem ser consideradas como "ativos de muito risco", mas que a instituição está monitorando o potencial de dano que as criptomoedas podem causar no sistema bancário da região.

O dirigente disse ainda que a decisão de criar um derivativo de bitcoin, pela Chicago Mercantile Exchange (CME), pode fazer com que bancos europeus se posicionem na moeda.

"Os bitcoins estão em um espaço desregulado e pode ser considerados ativos muito arriscados", afirmou Draghi. "Os bancos devem medir os riscos das moedas digitais em suas carteiras."