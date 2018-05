Para bancos, ação da OGX pode chegar a R$ 0,10

A redução das perspectivas em relação à produção dos principais ativos da OGX levou a uma onda de revisão de preço-alvo do papel da petroleira. Ontem, os bancos demonstraram com números suas expectativas em relação à companhia.

Em todas as estimativas o preço-alvo está abaixo de R$ 0,70, sendo que duas casas projetam que, em doze meses, a ação poderá valer R$ 0,10, ou 0,0158% do valor do papel na época do desdobramento, em dezembro de 2009.

O Bank Of America Merrill Lynch, por exemplo, reduziu o preço-alvo de R$ 1,00 para R$ 0,10 e reiterou recomendação underperform, ou seja, desempenho abaixo da média do mercado. O alemão Deutsche Bank também rebaixou a previsão para R$ 0,10 em doze meses.