Para bancos, PIB deve ficar abaixo de 2% este ano Pesquisa realizada pela Federação Brasileira das Associações São Paulo de Bancos (Febraban) com 61 instituições financeiras demonstra que a expectativa do mercado é de que o PIB ficará abaixo de 2% este ano. As projeções para o crescimento do PIB, em 2002, indicam um crescimento de 1,83%, ante 2,11% na pesquisa anterior (de julho). A taxa de crescimento da agropecuária, em 2002, foi elevada de 3,06% em julho para 3,24% em agosto. A taxa da indústria, em 2002, foi reduzida de 1,82% em julho para 1,56% em agosto e a taxa do setor de serviços diminuiu de 2,18% em julho para 2,06% em agosto. A redução das expectativas em relação às taxas de crescimento para 2002 reflete o nervosismo do momento atual, diz o economista-chefe da Febraban, Roberto Troster. Para ele, o levantamento demonstra que os problemas da economia são "conjunturais e superáveis e com perspectivas satisfatórias de médio e longo prazo". O risco Brasil, projetado para o fim de ano em 1.261,91 pontos, está bem abaixo do atual nível de 2000 pontos.