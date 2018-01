Para BC da China, yuan não deve continuar se desvalorizando

Em entrevista publicada neste final de semana pela revista chinesa Caixin, Xiaochuan afirmou que a China tem sido alvo recente de especuladores, mas que o país “tem as maiores reservas do mundo e não irá deixar que o sentimento do mercado seja dominado por forças especulativas”.

As declarações do dirigente chinês acontecem no momento em que as bolsas locais se preparam para abrir após a pausa de uma semana por causa das comemorações do Ano Novo Lunar. Por causa da forte volatilidade nas praças globais na semana passada, há uma expectativa sobre como os mercados chineses voltarão a operar.

“É normal que as reservas internacionais subam e caiam, contanto que os fundamentos não sejam colocados em risco”, disse, acrescentando que o mercado tinha uma expectativa irrealista sobre a estabilidade do yuan, pois a moeda esteve “muito estável nos últimos anos”. Xiaochuan acrescentou que o PBoC não tem intenção em impor mais controles de capital.