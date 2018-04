Para BC inglês, recuperação da economia global será mais lenta O Banco da Inglaterra fez nesta quarta-feira uma avaliação cautelosa sobre as perspectivas da economia mundial. O vice-governador do Banco Central britânico, Mervyn King, disse que as economias dos Estados Unidos e da Europa devem continuar registrando uma recuperação gradual nos próximos meses, mas alertou que os riscos de uma nova desaceleração causada pela forte queda dos mercados acionários não podem ser descartados. "O cenário mais provável é de uma recuperação econômica, embora menor do que era anteriormente prevista", disse King. "Mas o nível de incertezas continua elevado e estamos particularmente preocupados em saber se a queda das bolsas terá um impacto na confiança dos consumidores e nos investimentos das empresas, afetando a atividade econômica." King disse que os indicadores mostram que a economia norte-americana registrou um forte crescimento no primeiro trimestre deste ano, mas ainda não está claro se o ritmo dessa recuperação será mantido no restante de 2002. O economista salientou que, até agora, a recuperação não gerou uma redução na taxa de desemprego, que cresceu para 6%. Além disso, o clima de confiança entre os consumidores e empresários vem dando sinais recentes de declínio e o elevado endividamento entre os norte-americanos poderia enfraquecer o consumo. Em relação à Europa, King salientou que os recentes indicadores da Alemanha mostram uma atividade econômica aquém da prevista, ainda mais diante da recuperação nos Estados Unidos no primeiro trimestre. Na Grã-Bretanha, apesar de o consumo continuar vigoroso, a produção industrial permanece fraca. Mesmo com a desaceleração econômica registrada no ano passado, a inflação na Europa continua sob pressão e há sinais de que isso poderá causar uma elevação dos salários na região. No Japão, apesar de a produção industrial ter crescido no primeiro trimestre deste ano ancorada na recuperação norte-americana, a economia continua estagnada. "Houve poucos indícios, tanto no Japão como na Europa, de que exista uma força doméstica para um crescimento sustentável". O Banco da Inglaterra salientou, no entanto, que o setor tecnológico, cuja crise iniciada em 2000 foi o principal fator da desaceleração da economia global, parece estar dando sinais de aquecimento. "Há uma série de sinais ao redor do mundo de que o setor tecnológico está se fortalecendo: a produção de equipamentos eletrônicos cresceu em vários países asiáticos, principalmente na Coréia do Sul, a produção de computadores nos Estados Unidos saltou 6% e mesmo na Europa a venda de semicondutores aumentou", disse o banco.