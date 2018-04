Para BC, juro é consistente com cenário de inflação A decisão hoje do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros (Selic) em 0,50 ponto porcentual, de 9,25% para 8,75% ao ano, foi unânime. Segundo o comunicado divulgado pelo Copom após a reunião, esse patamar de juros é consistente com o cenário inflacionário benigno. O texto diz que o juro contribui para assegurar convergência da inflação com a meta "ao longo do horizonte relevante" e para a recuperação não inflacionária da atividade.