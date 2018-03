Para Brown, retirada súbita de estímulo econômico é 'suicida'

O premiê, que falava sobre economia na ocasião do 80o aniversário do crash de 1929 em Wall Street, afirmou que "os tempos ainda são duros", mas que a confiança começa a voltar em alguns setores da economia britânica.

Na sexta-feira, dados mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) britânico teve contração no terceiro trimestre deste ano, frustrando a expectativa por uma retomada da economia e batendo o recorde de recessão mais longa da história do país.

Brown disse que a economia voltará a crescer na virada do ano, e prometeu transformar em realidade a reforma no setor financeiro, culpado pela crise, com medidas contra os excessivos bônus pagos a executivos de bancos.

"Ainda que existam sinais de que a confiança começa a voltar em alguns setores, precisamos ser cautelosos", disse Brown em áudio disponibilizado na Internet pela página 10 Downing Street.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Mais do que nunca, é hora de termos políticas claras e firmes... É por isso que seria suicida colocar a recuperação em risco com o corte súbito dos recursos e do investimento que está dando apoio aos jovens, às famílias e às empresas que enfrentam os tempos mais desafiadores em uma geração".

(Reportagem de Avril Ormsby)