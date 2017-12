Para Bush, economia dos EUA está "no caminho certo" O presidente dos EUA, George W. Bush, disse que a demonstração de vigor da economia norte-americana no terceiro trimestre mostra que a política econômica de corte de impostos está funcionando e repetiu a promessa de tornar esses cortes permanentes. O presidente alertou que é improvável que a economia continue a crescer a uma taxa de 7,2%, como a registrada no terceiro trimestre, mas disse que está claro que a economia está "no caminho certo".