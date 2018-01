Para chanceler, desenvolvimento chinês é ´insustentável´ O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, disse nesta sexta-feira, 16, que o desenvolvimento econômico de seu país é "instável, desequilibrado, descoordenado e insustentável" e a sua regulação vai exigir "um longo período". "O principal problema da economia chinesa é um desenvolvimento instável, desequilibrado, descoordenado e insustentável, criando tensões estruturais", afirmou o dirigente em entrevista coletiva após o encerramento da sessão anual do Congresso Nacional do Povo (CNP, Legislativo). "Por desenvolvimento instável, quero dizer que temos um excesso nos investimentos, no crédito e na liquidez. Além disso, não temos relações comerciais nem pagamentos internacionais equilibrados", explicou Wen. Ele lembrou um provérbio chinês que ensina que "um país que parece ser pacífico e estável pode ter uma crise escondida". O governante também citou os "desequilíbrios entre o meio rural e o urbano, no desenvolvimento das diferentes regiões, e entre o crescimento econômico e o desenvolvimento social". Quanto à descoordenação, ele ressaltou os desajustes entre os setores primário, secundário e terciário. Também chamou a atenção para as diferenças no investimento e no consumo. "A economia chinesa se baseia excessivamente na exportação e no investimento, o que não é sustentável", criticou. A sessão anual do CNP foi histórica, aprovando a primeira lei a reconhecer na China a propriedade privada. De acordo com Wen, os principais desafios para o país são "fazer um bom trabalho para solucionar seus problemas, fazer um bom trabalho em economia de energia, reduzir as emissões poluentes e proteger adequadamente o meio ambiente". "O mais importante é que manter um ambiente internacional pacífico para concentrar nossos recursos e nossa energia no desenvolvimento econômico", receitou. O governo chinês, disse Wen, quer "que a economia tenha uma base mais sólida, e reduzir as emissões para obter um desenvolvimento sustentável". No entanto, ele negou a necessidade de assumir o compromisso exigido principalmente pela União Européia para a redução das emissões poluentes. Wen insistiu que, como país em desenvolvimento, não está obrigado pelo Protocolo de Kyoto a adotar as metas. De qualquer forma, disse, a China iniciou seu próprio plano para reduzir as emissões poluentes em 20% até 2010.