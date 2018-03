Para CNA, queda do PIB da agropecuária já era esperada Os números negativos do Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária brasileira no terceiro trimestre do ano vieram dentro das expectativas da presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senadora Kátia Abreu (DEM-TO). "Os números não trouxeram surpresa para o setor. O que fez o PIB cair foi a redução de 10 milhões de toneladas de grãos de 2008 para 2009, passando de aproximadamente 144 milhões de toneladas para perto de 134 milhões de toneladas", disse a senadora.