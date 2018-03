Para CNI, PIB mostra que recuperação ainda é lenta

Na nota, a CNI reconhece que a explicação para esse crescimento menor foi a revisão feita pelo IBGE nos números de trimestres anteriores. "Nesse sentido, o impacto negativo da crise internacional no quarto trimestre de 2008 (a queda de 3,4% do PIB foi revisada para 2,9%, na comparação com o trimestre anterior) foi menos intenso do que o divulgado anteriormente, o que elevou a base de comparação estatística. Se, por um lado, o impacto negativo da crise foi menos intenso, por outro, o ritmo de recuperação do PIB se dá de forma ligeiramente mais lenta", destaca a nota da CNI.

Os técnicos também destacam a aceleração dos investimentos no terceiro trimestre deste ano ante o trimestre anterior. Para os economistas da entidade, o aumento de 6,5%, no indicador dessazonalizado, "é positivo, porque demonstra a retomada dos investimentos que tinham sido engavetados com a crise".

A alta da Formação Bruta de Capital Fixo foi, segundo avaliação dos técnicos da CNI, "a maior taxa de crescimento desse componente da demanda desde o primeiro trimestre de 2006". Na nota, a CNI ainda destaca que os dados divulgados pelo IBGE sobre a atividade industrial confirmam as estimativas da entidade de aceleração da retomada do crescimento. Com relação ao consumo das famílias, que cresceu 2% ante o segundo trimestre do ano, os técnicos da CNI destacaram que essa alta "demonstra a continuidade da recuperação da demanda".

Ao final da nota, os técnicos da CNI avaliam que a queda de 6,9% do PIB industrial no terceiro trimestre do ano, frente a igual período de 2008, "traz sinais de uma retração mais intensa do que a esperada". "Esse resultado pode reduzir a possibilidade de revisão para cima das estimativas da CNI de crescimento nulo do PIB em 2009", diz o documento, informando que as novas estimativas serão publicadas no relatório Economia Brasileira, no próximo dia 15 de dezembro.